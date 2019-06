Motorista alcoolizado se envolve em colisão frontal em Laranjeiras do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou na manhã dessa segunda-feira (24), um balanço com os acidentes ocorridos durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Entre os acidentes do fim de semana está uma colisão frontal na noite de ontem (23), na BR-158, em Laranjeiras do Sul (PR), onde um motorista etilizado dirigia uma caminhonete Volkswagen Saveiro, que rodou na pista e atingiu um Fiat Uno que transitava no sentido contrário.

Havia seis pessoas no Fiat Uno, que estava com excesso de lotação. Cinco ocupantes do Uno, entre eles um bebê que completa um ano de idade hoje (24), sofreram lesões leves. O bebê, que estava no colo da avó, no banco da frente, foi arremessado para fora do veículo. Apesar desse fato, ao menos a princípio, a criança sofreu apenas lesões leves.

Já o motorista do Uno, avô da criança, foi socorrido com lesões graves.

A PRF prendeu o motorista da caminhonete em flagrante pelos crimes de dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas e lesão corporal.

Todas as vítimas foram encaminhados ao Hospital São Lucas, em Laranjeiras do Sul. O motorista preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, também em Laranjeiras do Sul.

O nível de álcool detectado no exame do motorista que provocou o acidente é o triplo do limite de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar expelido a partir do qual a embriaguez, além de constituir infração de trânsito, também é caracterizada como crime. Aos policiais rodoviários federais, o homem preso relatou que passou o dia bebendo, em um churrasco. Ele saiu ileso do acidente.