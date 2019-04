Motorista de ambulância de Nova Aurora morre carbonizado em acidente na PR-180

Morreu na madrugada dessa segunda-feira (08), Amador Machado, motorista de uma ambulância do município de Nova Aurora no Oeste do Paraná. O servidor sofreu um grave acidente entre um caminhão e uma ambulância no começo da manhã na PR-180. A prefeitura de Nova Aurora emitiu Voto de Pesar declarando Luto Oficial pelo falecimento do funcionário público municipal.

O acidente ocorreu cinco quilômetros da entrada do município no sentido a Goioerê. A batida frontal entre o caminhão e a ambulância foi tão forte que o carro do município entrou em chamas sem tempo para saída do condutor. No momento da batida, o carro da saúde não levava pacientes.

O condutor seguia para Nova Aurora para buscar pacientes que seriam atendidos em Cascavel, quando atingiu o caminhão carregado de peixes. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado à unidade de pronto-atendimento.

O prefeito de Nova Aurora, Pedro Leandro Neto, declarou Ponto Facultativo, informando que não haverá atendimento ao público no Paço Municipal e nas repartições públicas, hoje das 9h às 17h30. No período da tarde às aulas também estão suspensas.

Veja as imagens do acidente: