Motociclista morre em batida frontal com caminhão na BR-277 em Ibema

Um motociclista de 62 anos morreu na manhã desta terça-feira (17) em uma batida frontal contra um caminhão no km 540 da BR-277 em Ibema. A batida aconteceu por volta das 10h20 da manhã.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a motocicleta V1 HONDA/CBR 650F com placas de Cascavel transitava na contramão quando bateu de frente com o rodado do caminhão V2 – VW/24.250 CNC 6X2.

O motociclista de 62 anos morreu na hora e o condutor do caminhão saiu ileso. A PRF fez teste do bafômetro no motorista do caminhão e o resultado foi negativo para o consumo de álcool.

Duas ambulâncias foram deslocadas para atendimento do acidente, mas a vítima já estava morta quando os socorristas chegaram. O local será periciado e o corpo deve ser encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.

A identidade do motociclista não foi divulgada.