Motociclista morre em batida frontal com caminhão em Matelândia

Um motociclista morreu por volta das 20h30 desse domingo (8) após bater contra o rodado de um caminhão no km 646 na BR-277 em Matelândia.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) que atendeu o acidente, a motocicleta Honda/Bros sem placas trafegava sentido Cascavel e, ao tentar fazer uma ultrapassagem, bateu de frente com o caminhão com placas de Medianeira/Pr que seguia sentido Foz do Iguaçu/Pr.

Com a batida o condutor da motocicleta, um homem de 35 anos morreu na hora. O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves e permaneceu no local durante o atendimento das equipes.

Equipes da PRF e Ecocataras atenderam o acidente.