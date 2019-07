Motociclista morre em acidente na BR-277 em Cascavel-PR

Um motociclista morreu na na noite de sábado (27) em um grave na BR-277 em Cascavel, próximo a Ferroeste e envolveu uma moto e uma Fiorino, ambos com placas de Cascavel-PR.

A moto seguia no sentido Cascavel, quando o condutor, de 19 anos de idade, perdeu o controle e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente na Fiorino que seguia no sentido contrário. Após a colisão, a moto pegou fogo. O condutor da moto morreu no local do acidente.

O condutor da Fiorino, de 44 anos, não teve ferimentos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu o acidente e sinalizou a rodovia.