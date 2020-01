Motociclista morre em acidente com caminhão

O motociclista, Ademar Rosa da Costa, 42 anos, morreu no fim da tarde desta quinta-feira (9) em um acidente com um caminhão. A colisão aconteceu na esquina da Rua das Palmeiras com Antônio José Elias, no Bairro Coqueiral.

Ainda não se sabe como a batida aconteceu, chovia muito na hora do acidente. O motociclista ficou inconsciente e foi socorrido pelo Siate, mas antes mesmo do médico chegar ao local, não resistiu e morreu.

O IML (Instituto Médico Legal) fio acionado para recolher o corpo. Esta é a primeira morte no trânsito de Cascavel registrada este ano.