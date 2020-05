Motociclista morre após colisão na PR-484 em Boa Vista da Aparecida

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (29) em Boa Vista da Aparecida.

O fato ocorreu na PR-484 proximidades do Parque Industrial.

Uma motocicleta Honda CG 150 de cor prata e um caminhão de transporte de máquinas da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida acabaram colidindo próximo ao acesso do município.

Conforme as primeiras informações o condutor da moto e do caminhão seguiam no mesmo sentido quando o motociclista foi realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo na lateral do caminhão que fazia uma conversão para acessar uma estrada vicinal.

O condutor da motocicleta foi encaminhado em estado grave ao hospital de Boa Vista da Aparecida pela ambulância do município, mas devido aos ferimentos o condutor acabou morrendo antes de dar entrada na unidade hospitalar.

O motociclista ainda não foi identificado oficialmente, mas a Policia Civil de Capitão Leônidas Marques está indo até o local para realizar os procedimentos de identificação e acionar o IML – Instituto Médico Legal de Cascavel para recolher o corpo.

A Policia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.

