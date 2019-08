Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Nova Cidade

Douglas Vicente Macedo, 25 anos, teve ferimentos graves em um acidente entre um carro e uma moto registrado na tarde desta segunda-feira (12) na esquina das ruas Rio da Paz e Colonização, no Bairro Nova Cidade, região sul de Cascavel.

Douglas estava na motocicleta e seguia pela Rua Rio da Paz, quando colidiu com o carro que transitava pela Rua da Colonização. Com o impacto o motociclista foi arremessado a 20 metros do local da batida. Douglas foi encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Veneza. No carro ninguém se feriu.