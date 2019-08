Motociclista fica em estado grave após acidente no centro de Cascavel

Um motociclista ficou em estado grave após um acidente registrado na noite dessa segunda-feira (26), no cruzamento das ruas Pio XII com a Rio Grande do Sul no Centro de Cascavel.

O motociclista bateu contra um poste e teve diversas fraturas pelo corpo e no crânio. O acidente aconteceu entre um veículo HB20 e uma motocicleta Dafra.

O motociclista foi identificado como Lucas Emanuel Ramos de Cristo, de 19 anos que precisou ser entubado no local do acidente e foi levado ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).