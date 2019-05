Morto em abordagem: Família de jovem morto acusa PM de execução

Toledo – A família de Marcos André Goulart Pavão, 18 anos, morto em uma abordagem policial na madrugada da última segunda-feira (20) em Toledo, contradiz a versão dada pelos policiais militares de que o rapaz teria saído do veículo com um revólver calibre 38 com seis munições e não obedecido a ordem de soltá-lo e que por isso foi baleado. Marcos morreu no local.

A família do rapaz diz que ele não tinha arma e que não teria obedecido à ordem de parada porque não tinha Carteira de Habilitação e o imposto do carro que dirigia estava atrasado. E que, quando começaram os tiros, Marcos teria se apavorado.

A Polícia Civil informou que Marcos não tinha registro ou passagem policial.

A família afirma ainda que a PM teria executado Marcos e plantado uma arma no local.

Um protesto foi realizado na manhã de ontem no local em que Marcos foi morto. Famílias e amigos se reuniram para pedir justiça e homenagear o rapaz.

Investigação

A Polícia Militar de Toledo informou apenas que um inquérito será aberto para apurar o caso. Foi confirmado o afastamento dos policiais envolvidos no caso, mas não foi informado se eles foram remanejados para funções administrativas ou se foram suspensos.

Já o comando a PM do Paraná não retornou à solicitação de informações sobre o caso.

Ataque a ônibus

A Polícia Civil de Toledo investiga um ataque a um ônibus do transporte público do Município. Na noite de segunda-feira, o veículo foi incendiado quando passava perto da casa em que Marcos André Goulart Pavão morava.

De acordo com a polícia, três rapazes encapuzados pararam o coletivo e, após mandarem o motorista e os passageiros saírem, atearam fogo. Ninguém ficou ferido.

A polícia ainda não prendeu suspeitos do ataque, mas não descarta que ele tenha relação com a morte de Marcos.

Reportagem: Cláudia Neis