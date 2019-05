Morto em abordagem: Após 2ª morte em uma semana, PM diz que protocolo é correto

Toledo – A morte do jovem Marcos André Goulart Pavão, 18 anos, na madrugada de ontem em Toledo, é a segunda em uma semana que acontece após perseguição e abordagem policial.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram o veículo Golf que o jovem conduzia sendo perseguido pela Polícia Militar. De acordo com a PM, ele teria desobedecido a ordem de parada e fugido. Após a perseguição, o jovem teria saído do carro já com uma arma de fogo na mão e desobedeceu a ordem de soltá-la, por isso teria sido alvejado pelos policiais. Ele morreu no local.

O primeiro caso foi registrado no dia 12 de maio, em Curitiba. A versão da PM é bastante semelhante. O carro teria sido perseguido após ordem de parada e, quando realizada a abordagem do motorista no Bairro Bigorrilho, ele teria sacado uma pistola e, diante da possibilidade de confronto, os policiais atiraram contra ele. Andrei Gustavo Orsini Francisquini morreu no local.

Questionado sobre as situações e sobre o modo de abordagem utilizado pela PM nas duas ocorrências, o Comando da Polícia Militar do Paraná informou que “as técnicas empregadas pela Polícia Militar do Paraná obedecem a protocolos internacionais, reconhecidos pelo governo federal brasileiro, os quais versam sobre o emprego da força policial. A Corporação reitera que busca incessantemente a preservação da vida humana e dos direitos humanos”.

A Policia Civil de Toledo não informou se o rapaz já tinha passagens policiais.