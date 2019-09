Moradores denunciam negligência em ação da PM

Moradores da Rua Cuiabá, no Bairro Alto Alegre, em Cascavel, denunciam negligência da Polícia Militar em uma situação de perturbação de sossego ocorrida na madrugada de quinta-feira (26) em frente a uma loja de bebidas.

De acordo com moradores, a loja já estava fechada, mas algumas pessoas continuavam na frente consumindo bebida alcoólica e com som em volume altíssimo. “A situação estava muito complicada. Quando eu liguei para a PM, a própria pessoa que me atendeu disse que já tinha 20 chamadas pela mesma situação e ainda assim os policiais demoraram mais uns 20 minutos para chegar”, conta um dos moradores, que pediu para não ser identificado.

Mas foi diante da abordagem policial que os moradores ficaram ainda mais revoltados: “Quando chegaram, um dos policiais já foi reconhecido pelos baderneiros como amigo e já se retirou da abordagem. Essa mesma pessoa ameaçava ligar para um parente que resolveria o problema com a polícia. Depois de um tempo, esse homem e uma ‘menina’ começaram a conversar com os policiais e a rir… todo pareciam estar em uma festa. Isso durou quase duas horas… Aí os policiais simplesmente entraram na viatura e foram embora, deixando as pessoas ali bebendo, sabendo que iam embora dirigindo. A ‘menina’ ainda disse que tinha adorado a abordagem dos PMs e que queria ser abordada por eles mais vezes. A ação foi vergonhosa! Se não podemos contar com a polícia, quem vai fazer a nossa segurança?” reclama outra moradora.

Sem respostas

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para falar sobre o caso, mas a pessoa responsável só poderia dar entrevista nesta sexta-feira (26).