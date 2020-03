Morador de Umuarama é preso com carreta carregada de cigarros  

Um homem de 36 anos de idade, morador em Umuarama, foi capturado pela Polícia Militar na manhã dessa segunda-feira (10) na região de Tapira (67 km de Umuarama) com uma carreta carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai.

A prisão, segundo as informações dos policiais militares, aconteceu às 8h30, quando uma das equipes se deslocava de Nova Olímpia pela rodovia PR-482 quando ultrapassou a carreta Mercedes Benz, de cor vermelha e que tem emplacamento licenciado em Santa Catarina. Durante a ultrapassagem, os policiais notaram o nervosismo do motorista, o que motivou a abordagem.

A equipe descobriu que o veículo estava carregado com aproximadamente 800 caixas de cigarros oriundos do Paraguai. O condutor revelou ter adquirido a carga em Ivaté e seguiria até o município de Presidente Prudente/SP, onde receberia a quantia de R$ 4 mil pelo transporte. Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado com o veículo e a carga para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra.