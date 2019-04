Mooving FAG: grande evento no Lago vai celebrar os 20 anos do curso de Educação Física

Em 1999, quando o Centro Universitário FAG começou as suas atividades, dois cursos foram ofertados: Educação Física e Pedagogia. Neste ano em que a história marca duas décadas há muito a ser comemorado. As comemorações de Educação Física começarão no dia 27 de abril, com o Mooving FAG, grande evento que será realizado no Lago Municipal de Cascavel.

Durante a tarde de sábado (27), a Avenida Rocha Pombo, em frente ao Lago, será fechada para uma série de atividades voltadas a toda a família. Acadêmicos e professores do curso vão se alternar em diferentes ações, que contarão também com o apoio do Sesc, do Núcleo Setorial de Academias da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) e da Prefeitura de Cascavel.

Entre as 13h e as 18h vão acontecer as Oficinas de Capoeira, Slackline, Atividades Circenses e Lutas. Das 15h às 18h serão realizadas as Super Aulas e Atividades de Palco: Jump Fit, Aula Aeróbica, Factor F, Treinamento Funcional, Top Ride, Mega Danz, Aula de Dança. No decorrer da tarde, vão acontecer também Jogos da Cultura Popular, Atividades Recreativas, Futebol Travinha, Minivôlei, Torneio de Basquete 3×3, Torneio de Vôlei de Areia Duplas. Apresentações de Hip Hop também prometem animar o público.

O Comboio da Cidadania, com as unidades móveis do Centro Universitário FAG, vão marcar presença. Os cursos de Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Ciências Biológicas e Educação Física vão realizar atendimentos gratuitos à população. Haverá ainda sorteio de brindes durante o evento.