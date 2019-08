Modalidades têm outra chance com novo chamamento público

Cascavel – A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes publicou, ontem, dois importantes editais, no Diário Oficial do Executivo. O primeiro diz respeito a alterações no cronograma de datas do Chamamento Público 01/2019, publicado no início do ano visando à contração de entidades organizadas da sociedade civil para gerir modalidades esportivas não profissionais da cidade até dezembro de 2020.

O início da parceria com as associações habilitadas foi alterado de 1º de julho para 12 de agosto, por conta do atraso na emissão de documentos por parte do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente necessários para a firmação do convênio.

O segundo edital, o Chamamento 06/2019, também publicado no Diário Oficial de ontem, tem como objetivo contemplar as modalidades que ficaram de fora (não receberam propostas ou tiveram propostas desabilitadas ou eliminadas na fase documental) do Chamamento 01/2019.

O Chamamento 06/2019 abrange algumas categorias e naipes das seguintes modalidades: atletismo, badminton, boxe, capoeira, Ciclismo, futebol, futebol americano, futebol sete, futsal, jiu-jítsu, caratê, rúgbi, skate, tênis, tiro, voleibol, vôlei de praia e xadrez. O valor máximo deste chamamento é de pouco mais de dois milhões de reais (R$ 2.276.150,00), com período de execução de 1º/11/2019 a 31/12/2020 e de vigência de 1º/11/2019 a 29/2/2021.