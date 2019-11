Ministro Sérgio Moro participa de reunião na Polícia Federal de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Na data dessa quarta-feira (6)a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu sediou reunião com a presença de diversas autoridades, entre elas o Ministro da Justiça, Sérgio Moro; o Diretor-Geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo; o Superintendente Geral da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores de Lima e o Cônsul Geral dos Estados Unidos em São Paulo, Adam Shub.

O Chefe da Delegacia em exercício, Delegado Fabio Seiji Tamura, recebeu na tarde de hoje as autoridades na sala de reuniões da delegacia, onde foram debatidos assuntos referentes às estratégias que serão adotadas na área de segurança pública, com a colaboração dos Estados Unidos, especialmente em relação aos trabalhos que serão realizados no Fusion Center, que será inaugurado em breve.