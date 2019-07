MP denuncia acusados de incendiar ônibus em Toledo

O Ministério Público do Paraná, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Toledo, Oeste do estado, ofereceu denúncia criminal contra três pessoas acusadas de atear fogo em um micro-ônibus do transporte coletivo da cidade. O crime aconteceu em maio deste ano e, além dos três denunciados, um menor de idade também participou da ação.

Segundo a denúncia, recebida pela 2ª Vara Criminal da Comarca na última quinta-feira, 18 de julho, os três indivíduos se passaram por passageiros e, ao entrar no transporte coletivo, espalharam líquido inflamável pelo veículo e também sobre o corpo do motorista. Em seguida, ameaçaram o condutor do micro-ônibus e atearam fogo no veículo. O crime, que causou um prejuízo de R$ 152,5 mil ao patrimônio da empresa proprietária do coletivo, teria sido cometido em retaliação à morte de uma pessoa em confronto com a Polícia Militar.

Dois dos acusados encontram-se presos e o terceiro está foragido. Os três denunciados responderão pelos crimes de incêndio qualificado e corrupção de menor.