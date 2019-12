Ministério Público e PM deflagram operação para prender 29 acusados de favorecer o trático

O Ministério Público do Paraná, por meio da 6ª Promotoria de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba, e a Polícia Militar do Paraná cumprem na manhã desta sexta-feira (13), 29 mandados de prisão, seis deles contra policiais militares. Também estão sendo cumpridas 37 buscas e apreensões em Curitiba (28), Campo Largo (2), Araucária (3) e em Santa Catarina (4). A unidade de Curitiba do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) presta apoio à operação, que recebeu o nome “Carnívoro” e que visa desarticular organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na Cidade Industrial de Curitiba.

Os policiais, que tiveram os mandados de prisão expedidos pela Vara de Auditoria Militar (a qual também autorizou buscas nos endereços dos PMs), são investigados por suspeita de integrarem organização criminosa e por acobertarem o tráfico de drogas, mediante pagamento em dinheiro. Os demais 23 alvos, que seriam todos traficantes, tiveram as ordens de prisão decretadas pela 6ª Vara Criminal da Capital, que também autorizou 31 buscas. Realizadas pela Promotoria de Justiça, com apoio da Polícia Militar, as investigações apontam para a prática dos crimes de participação em organização criminosa; tráfico (com associação e colaboração para tal), corrupção e concussão.