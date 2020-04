Ministério da Justiça amplia funcionalidades de aplicativo Sinesp Cidadão

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) ampliou as funcionalidades do aplicativo Sinesp Cidadão incluindo, na ferramenta, dois módulos inéditos: “Participação Cidadã” e “Procurados”.

Também foram feitas atualizações nos módulos já existentes, como a geração de alerta, pelo próprio cidadão, caso este tenha seu veículo roubado ou furtado e a possibilidade de inserção de fotos no cadastro de pessoas desaparecidas.

De acesso público e gratuito, o Sinesp Cidadão atualizado está disponível para usuários de Android e Iphone a partir desta terça-feira (14).

Desenhado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da diretoria de Gestão de Integração e Informações (DGI), a atualização do aplicativo traz ao cidadão a participação direta em ações em prol da segurança pública, contribuindo no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta.

“A reformulação do aplicativo Sinesp Cidadão foi uma das prioridades da atual gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Seguimos o conceito de segurança, tecnologia, modernização, participação e integração da sociedade para com os agentes de segurança”, afirma o diretor de Gestão de Integração e Informações (DGI) da Senasp, Wellington Silva.

O acesso ao aplicativo será por meio de login único do governo federal, o Gov.Br. “O cadastro gera mais responsabilidade quanto à informação. O usuário poderá ser responsabilizado em caso de informações inverídicas. Todos os dados do serão preservados”, explica Silva.

A atualização do aplicativo, bem como o aprimoramento de suas funções foi realizada pela Universidade Federal do Ceará, no contexto de um dos projetos prioritários do Ministério, o “Sinesp Big Data e Inteligência Artificial”.

Confira abaixo os detalhes de cada módulo e as respectivas atualizações:

Participação Cidadã: por meio deste novo módulo, o cidadão poderá reportar casos como má iluminação pública, descarte irregular de lixo e pichações, por exemplo. Será possível inserir imagens do local e uma pequena descrição do fato. As informações são repassadas para a Ouvidoria do MJSP, que vai encaminhar para o governo local analisar e tomar as devidas providências.

Neste primeiro momento, esta função estará disponível para as cinco cidades do projeto Em Frente, Brasil: Ananindeua (PA); Paulista (PE); Cariacica (ES); São José dos Pinhais (PR); e Goiânia (GO).

Procurados: a lista com nomes, fotos e informações dos criminosos mais procurados do país – já divulgada pelo site do MJSP – agora estará disponível também no Sinesp Cidadão. Em caso de identificação, será preciso ligar para o número 190, por meio do

próprio aplicativo.

Atenção: o cidadão não deverá abordar um destes criminosos.

Alerta Roubo e Furto de veículos: com um único login, feito no Gov.br, o usuário terá a possibilidade de cadastrar seu veículo e poderá gerar um alerta em caso de roubo/furto, com a indicação do local ocorrido. O alerta permanecerá no sistema por até 72 horas e será enviado para todos os usuários do aplicativo e para as Secretarias de Segurança Pública e polícias dos estados que utilizam ferramenta Alerta Brasil Córtex.

Atenção: O alerta não substitui o boletim de ocorrência. Portanto, a vítima terá até 72 horas para registrar a ocorrência presencialmente em uma delegacia especializada.

Desaparecidos: com o número do Boletim de Ocorrência em mãos, o usuário poderá inserir a foto e informações da pessoa desaparecida diretamente no aplicativo. O login será o mesmo do Gov.br.

Além disso, as ocorrências de todo o país – realizadas presencialmente nas delegacias e classificadas como casos de desaparecimento – serão inseridas no sistema e compartilhadas no app. Dessa forma, o usuário poderá acompanhar e contribuir para solucionar esses casos.

Mandado de prisão: o módulo de mandados possibilita consulta direta à Base Nacional de Mandados de Prisão – mantida pela Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As buscas são realizadas pelo nome completo. É possível também aplicar filtros como localidade ou

número do processo judicial.