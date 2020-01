‘Miguelitos’ e 1.5 kg de dinamite foram apreendidos após roubo de agência bancária

A Polícia Civil de Umuarama começou a investigar o roubo que aconteceu a uma agência bancária de Douradina. Além da apreensão de um veículo blindado, que será periciado, os investigadores recolheram também os conhecidos ‘miguelitos’ pedaços pequenos de barras de ferro soldadas cruzadas que são espalhadas pelo asfalto para furar pneus de veículos em perseguição.

Todo material também será submetido a uma perícia técnica no Instituto de Criminalística de Umuarama.

Ainda foi apreendida uma banana de dinamite de aproximadamente 1.5 kg, que foi levada direto para Curitiba e entregue na unidade Antibombas da Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com os investigadores, o trabalho em busca da identificação dos autores do crime será feito pela equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil, com apoio de investigadores de municípios da região que faz parte da área integrada pela 7ª Subdivisão Policial (SDP).

O roubo aconteceu na madrugada de quarta-feira, 8, quando o grupo formado por cerca de 15 bandidos, todos fortemente armados invadiu uma agência bancária e aterrorizou moradores do centro da cidade de Douradina (57 quilômetros de Umuarama).

O bando realizou diversos disparos de arma de fogo durante a ação. O intuito foi o de assustar e intimidar pessoas que pudessem interferir na ação criminosa.

O ataque foi a uma agência do Banco Bradesco e começou por volta de 1h, quando a quadrilha estourou a porta de vidro na fachada da agência, posteriormente explodiu os caixas eletrônicos e depois o cofre.

Enquanto pilhavam o dinheiro, os criminosos efetuavam os disparos para o alto para que os policiais da cidade não se aproximassem.

Além das centenas de tiros, provavelmente de fuzis, foram ouvidas também 5 explosões e foram vistos homens vestido com roupas camufladas e usando máscaras.

‘Miguelitos’

Durante a fuga, os bandidos espalharam os ‘miguelitos’ nas entradas da cidade para impedir a aproximação policial e dificultar a chegada de reforço. Mesmo assim, equipes do grupo Rotam (Rondas Ostensivas) do 25º BPM de Umuarama e investigadores da Polícia Civil foram ao local e fizeram os levantamentos do crime. Peritos do Instituto de Criminalística também coletaram indícios da ação e Bombeiros de Umuarama foram deslocados com um caminhão tanque para combater um princípio de incêndio na agência. Ainda na mesma tarde, um VW Golf blindado foi encontrado abandonado no centro da cidade e um VW Saveiro foi localizado em Ivaté. Os dois veículos foram usados pelo bando na fuga.

Fonte: Jornal Tribuna Hoje News de Umuarama