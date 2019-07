Mestrado em Contabilidade oferece vagas para aluno especial

As inscrições para seleção de Aluno Especial para o segundo segundo semestre de 2019 para o Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC), nível de Mestrado da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), câmpus de Cascavel, estão abertas até 25 de julho.

As inscrições devem ser realizadas via preenchimento de cadastro somente online disponível no endereço: https://midas.unioeste.br/stricto/inscricoes com anexação de documentos no formato pdf.

O processo de seleção será realizado pelo professor responsável pela disciplina ofertada, mediante análise do currículo Lattes e Histórico Escolar da Graduação.

O resultado da seleção estará disponível até 31 de julho na página do PPGC e a matrícula dos selecionados será realizada no dia 1º e 2 de agosto na Secretaria de Pós-Graduação.

As disciplinas são Tópicos Contemporâneos em Contabilidade Societária (até 2 vagas), Governança Corporativa e Pública (até 5 vagas), Gestão de Ativos Intangíveis e Avaliação de Empresas (até 4 vagas) e Modelos Econométricos aplicados a Contabilidade (até 5 vagas).