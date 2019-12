Mestrado e Doutorado oferece disciplina extemporânea

Estão abertas as inscrições para seleção de alunos especiais de disciplina extemporânea para o primeiro semestre de 2020 do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECEM) do câmpus de Cascavel da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná).

Até 7 de fevereiro estão sendo ofertadas 30 vagas para os níveis mestrado e doutorado na disciplina “Tendências em Educação Matemática II: Tecnologias Digitais no Ensino da Matemática”, ministrada pelo professor doutor Clodis Boscarioli.

Os estudos são da linha de pesquisa II, em educação matemática.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do site https://midas.unioeste.br/stricto/inscricoes.

O resultado da seleção estará disponível a partir de 11 de fevereiro, na página do PPGECEM: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/pos/ppgecem/normas-eeditais/editais.

A matrícula dos selecionados deverá ser realizada no dia 13 de fevereiro, das 8h30 às 11h40, das 14h às 17h e das 19h às 21h, na Coordenação Acadêmica – Setor de Pós-Graduação, localizada no Prédio de Ciências, sala 12, no Câmpus de Cascavel.

Outras informações podem ser obtidas na secretaria do programa, ou pelo telefone (45) 3220-7284 e pelos e-mails: ppgecem.unioeste@gmail.com e cascavel.ppgecem@unioeste.br.