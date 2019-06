Menor assumiu homicídio para proteger irmão

A Delegacia de Homicídios continua investigando o assassinato da gestante Laís Jhenifer Marcelino, de 20 anos, morta dentro da casa onde morava no Bairro Melissa, na última quarta-feira (19). Dois suspeitos do crime e vizinhos da jovem foram presos em flagrante ainda no dia do crime.

“Dois irmãos foram detidos ainda na data do crime. Um deles de 34 anos e outro de 17. O de 34 nega participação no crime, enquanto o menor confessou ser o autor. Mas nós acreditamos que ele esteja assumindo o crime praticado pelo irmão, já que as leis para menores são bem diferentes” explica a Delegada da DH, Raisa Vargas.

Ainda existem testemunhas a serem ouvidas sobre o caso e os dois suspeitos permanecem à disposição da Justiça. A arma do crime, possivelmente um revólver calibre 38, ainda não foi localizado.

Laís estava grávida de três meses e foi atingida por três disparos. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu na ambulância. O motivo do crime seria um desentendimento por conta de som alto.