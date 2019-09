Menino fica ferido em batida seguida de capotamento no Centro de Cascavel

Um menino de 13 anos teve uma fratura grave num acidente seguido de capotamento com uma Van e dois veículos no cruzamento das Ruas Maranhão com 7 de Setembro no Centro de Cascavel na tarde dessa terça-feira (3).

A princípio, os socorristas e o médico do Siate foram acionados para atender multiplas vítimas do acidente. Chegando no local, apenas a criança precisou de atendimento, outros dois feridos recusaram atendimento.

O ferido foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Avenida Tancredo Neves.

Veja as imagens feitas pela nossa equipe logo após o acidente: