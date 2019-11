Menino de dez anos é baleado dentro de casa no oeste

Uma criança de dez anos foi baleada dentro de casa na madrugada de terça-feira (5) em Foz do Iguaçu. De acordo com o pai, o tiro foi acidental. Ele contou que estava guardando objetos pessoais em um guarda-roupa quando a arma caiu no chão e teria disparado. O menino estava dormindo quando foi atingido pelo tiro.

A criança foi levada pela família à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) por volta das 3h30 com ferimentos no braço e nos glúteos. Segundo a Polícia Civil, é possível que os dois ferimentos tenham sido causados pelo mesmo disparo. A polícia investiga o caso.

A criança foi transferida para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. O menino passa bem, de acordo com o boletim médico.

Pai preso

A polícia foi acionada assim que a vítima deu entrada na unidade e investigadores da Polícia Civil foram até a casa, apreenderam o revólver e o pai foi preso em flagrante por lesão corporal culposa – quando não há intenção de cometer o crime – e posse irregular de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, ele pagou fiança e foi liberado.

Veja a entrevista com o Delegado Francisco Sampaio, referente ao caso: