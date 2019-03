McGregor anuncia aposentadoria e Dana White apoia decisão do irlandês

Las Vegas – O lutador irlandês Conor McGregor chocou o mundo do MMA e anunciou sua aposentadoria de forma inesperada na madrugada de ontem. O anúncio foi feito em sua conta oficial no Twitter.

Horas antes, McGregor havia participado do programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, onde falou que estava negociando seu retorno ao UFC para julho.

“Estamos conversando”, disse ele. “Vamos ver o que acontece. Há muita politicagem. O mundo da luta é maluco. Mas como eu falo para meus fãs, estou em forma e estou pronto”, explicou McGregor. “Fiz minha parte. Não preciso lutar. Estou feito para a vida, minha família está. Mas quero lutar. Vamos ver o que acontece”, continuou.

Em seguida, surpreendeu com o anúncio: “pessoal, anúncio rápido. Decidi me aposentar do esporte formalmente conhecido como ‘Artes Marciais Mistas’, hoje. Desejo o melhor para meus velhos colegas no futuro da competição. Agora, me junto aos meus velhos parceiros, já aposentados”.

Presidente do UFC, Dana White se manifestou dizendo que a aposentadoria de McGregor “faz total sentido”, além de afirmar que acredita na notícia. “Ele tem dinheiro para se aposentar, está muito bem com seu uísque”, disse White, em mensagem de texto. “Faz total sentido. Se eu fosse ele, também me aposentaria. Está se aposentando das lutas, não do trabalho”, continuou.

Novo blefe?

McGregor tem card de 21 vitórias e quatro derrotas no UFC. Mas não é a primeira aposentadoria anunciada pelo irlandês via Twitter. “Decidi me aposentar jovem. Obrigado. Vejo vocês depois”, disse ele, em postagem de abril de 2016. À época, ele estava negociando uma luta no UFC 200 – em que acabou ficando de fora, mas entrou no octógono um mês depois para sua segunda luta contra Nate Díaz. Os representantes de McGregor não se manifestaram sobre a aposentadoria do irlandês.