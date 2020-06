Mascarello desiste da Copa Truck

A temporada 2020 da Copa Truck ainda não tem dada para começar mas já tem uma baixa importante. O piloto Raijan Mascarello, do Mato Grosso, desistiu de disputar a temporada pela equipe AM Motorsport/Mercedes-Benz. Assim, a equipe tem André Marques, Débora Rodrigues e Wellington Cirino como pilotos confirmados e buscará nos próximos dias o substituto de Raijan.

Raijan Mascarello informou que sua decisão de não disputar a temporada deste ano é em função da desistência de seus patrocinadores. “Estava muito motivado por estar voltando aos caminhões em uma equipe top, com equipamento de alto nível, mas não será possível participar. Os patrocinadores que estariam conosco têm envolvimento de marcas e produtos ligadas ao setor do agro, logo, a hipervalorização do dólar inviabilizou a conversão de produtos em patrocínio. Além disso, o fato de os eventos não contarem, pelo menos por enquanto, com a participação do público, também contribuiu para isso”, diz Raijan.

SKB está de volta

O Super Kart Brasil volta a ser promovido por sete multicampeões do kart, são eles: Ruben Carrapatoso, Dennis Dirani, Danilo Dirani, Paulo Carcasci, André Nicastro, Renato Russo e Sérgio Jimenez, com o objetivo de incentivar a categoria de base mais importante do automobilismo. O evento está previsto para acontecer no dia 2 de agosto, pela primeira vez no Estado do Paraná, no Kartódromo Raceland, em Curitiba.

Em fase final de negociação para confirmação do local, a cidade de Curitiba foi escolhida para ser o palco desta edição especial do SKB por seu excelente kartódromo, que faz parte da história do kart do Brasil, e por voltar à ativa com nova administração, facilidade de voos e hotéis. Com seu principal diferencial de fortalecer a categoria de base do esporte a motor, o SKB mantém o formato original de quatro provas, que contarão com as seguintes categorias: Mini (para pilotos de 7 a 10 anos), Júnior (para pilotos com carteira PJMK e PJK), Ok Plus (para pilotos acima de 15 anos), Sênior (pilotos acima de 30 anos), Super Sênior (pilotos acima de 45 anos), KZ (pilotos a partir de 15 anos), KZ Sênior (pilotos a partir de 30 anos), F-4 (para uma dupla de pilotos com carteira a partir de PJK e F-4 Sênior para uma dupla de pilotos a partir de 40 anos que disputarão uma prova de endurance de 3 horas).

Fórmula Indy começa com vitória de Dixon

A temporada 2020 da Fórmula Indy começou no último sábado com a realização do GP do Texas. A prova disputada em circuito oval teve a vitória de Scott Dixon, da equipe Ganassi. Ele dominou a prova e teve no pódio a companhia de Simon Pagenaud e Josef Newgarden, ambos pilotos da Penske.

O brasileiro Tony Kanaan, da Foyt, conquistou o décimo lugar. A punição por excesso de velocidade logo no início da corrida lhe tirou as possibilidades de brigar pelas primeiras colocações.

A próxima etapa da Fórmula Indy será no dia 10 de julho, com o GP de Indianápolis, disputado no circuito misto.