Marta marca gol histórico e Brasil vai às oitavas na Copa

Rio de Janeiro – A seleção brasileira feminina está nas oitavas de final da Copa do Mundo 2019. A classificação foi veio com uma vitória por 1 a 0 sobre a Itália em Valenciennes, na França.

Autora do gol da vitória do Brasil, Marta entrou para a história dos Mundiais e se tornou a maior goleadora entre homens e mulheres. Com 17 bolas na redes, a rainha deixou o alemão Klose para trás e lidera as estatísticas de forma isolada.

Com a vitória da Austrália por 4 a 1 em cima da Jamaica no outro duelo da terceira rodada, o Grupo C terminou com o empate triplo entre Brasil, Itália e Austrália. As três seleções acumularam seis pontos. Em desvantagem nos critérios de desempate, a seleção brasileira avançou como uma das quatro melhores terceiras colocadas e vai enfrentar França ou Alemanha na próxima fase. As adversárias serão definidas ao fim da fase classificatória, amanhã.