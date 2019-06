Mais um acidente com ônibus na Brasil

As mudanças no transporte coletivo de Cascavel entram no seu quarto mês, mas os acidentes com coletivos na Avenida Brasil continuam.

Ontem (12) pela manhã mais um deles foi registrado. Um veículo de passeio que circulava pela avenida e tentou acessar a Rua Engenheiro Rebouças bateu contra o ônibus. Com o impacto, o carro foi lançado sobre a calçada, ficando praticamente em cima da ciclovia.

Uma mulher de 25 anos que estava no carro teve ferimentos leves, foi atendida pelo Siate e levada para atendimento em um hospital particular.