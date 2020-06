Mais de R$ 8,5 milhões de cigarros são apreendidos na região oeste

Guaíra – A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1,5 milhão de carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai na região de Guaíra e Marechal Cândido Rondon nessa terça (23). A primeira apreensão aconteceu no início da manhã, na BR-163, quando agentes da PRF abordaram uma carreta rodotrem, conduzida por um paraguaio de 26 anos. Ao verificarem a carga, descobriram aproximadamente 750 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor, que foi preso em flagrante, informou que pegou o veículo em Mundo Novo (MS) e que o levaria até Maringá (PR).

Uma hora depois, outra equipe da PRF, após receber denúncia de contrabando, foi até Marechal Cândido Rondon e lá encontrou a carreta rodotrem com as características denunciadas. Os policiais de aproximaram para fazer a abordagem, porém, o condutor acelerou e tentou jogar o veículo sobre a viatura, que conseguiu evitar a colisão, mas a carreta colidiu em uma árvore e atingiu uma viatura da Delegacia da Polícia Civil que estava estacionada na rua. O motorista saltou e tentou fugir, mas foi detido. Os policiais encontraram cerca de 750 mil carteiras de cigarros.

As duas apreensões somaram 1,5 milhão de cigarros contrabandeados, avaliados em cerca de R$ 7,5 milhões. Os contrabandistas foram detidos e encaminhados para a Polícia Federal em Guaíra e os cigarros e os caminhões, apreendidos e encaminhados para a Receita Federal.

Hórus

Na manhã de ontem, policiais militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), em mais uma ação da Operação Hórus, flagraram um caminhão com placas de Chapecó (SC) em aparente abandono às margens da rodovia PR-488, nas proximidades de Vera Cruz do Oeste. Na vistoria, descobriram que estava carregado com cigarros contrabandeados. A ação causou um prejuízo aproximado de R$ R$ 1,162 milhão aos criminosos envolvidos.