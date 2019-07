Mais de R$ 170 mil em celulares são apreendidos na Ponte da Amizade

Nesta segunda-feira (15), equipes da Receita Federal e Força Nacional, no âmbito da operação fronteira integrada, apreenderam aproximadamente R$ 170 mil em aparelhos celulares em fundo falso.

A ação ocorreu por volta das 21h, quando as equipes abordaram uma van com placas paraguaias que entrava no Brasil. Durante a verificação do veículo, foram encontrados quatro fundos falsos localizados nas laterais e no assoalho do veículo. Dentro dos compartimentos havia 164 smartphones.

O veículo e as mercadorias foram apreendidos. O motorista foi liberado, porém será enviada ao Ministério Público uma representação fiscal para fins penais para apuração dos ilícitos.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.