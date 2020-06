Mais de 500 quilos de maconha são apreendidos em Cafezal do Sul

Policiais civis e militares de Umuarama aprenderam 615 quilos de maconha em Cafezal do Sul na madrugada do domingo (14). A droga era transportada em um VW Golf, que estava na rua Amazonas, quando foi descoberto estacionado no quintal de uma residência.

No interior da casa, os policiais foram recebidos por uma mulher, que informou que o esposo tinha autorizado a guardar o carro na garagem da casa e que ela não sabia da existência da droga. O veículo havia sido roubado em Campo Mourão. A mulher, de 26 anos, foi presa em flagrante e conduzida à delegacia de Umuarama junto com o entorpecente.