Mais de 30 mil estudantes iniciam ano letivo em Cascavel

Em Cascavel, há 62 escolas na rede municipal de ensino, das quais 28 oferecem ETI (Escola em Tempo Integral), e há 53 Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). São mais de 30 mil alunos matriculados que iniciaram o ano letivo nesta semana, com uma boa notícia: está programada a entrega de 22 mil kits dos uniformes escolares na próxima semana, a partir de terça-feira (11). No total, são mais de 30 mil kits.

O primeiro dia do ano letivo teve muita festa e algumas crianças chorando também, especialmente pela “separação” dos pais.

Na Escola Municipal José Henrique Teixeira, no Bairro Morumbi, onde estudam 813 alunos, sendo 107 em período integral, a aula inaugural foi acompanhada pelo prefeito Leonaldo Paranhos e pela secretária de Educação, Márcia Baldini.

Paranhos recebeu as crianças e os pais para dar as boas-vindas. “Voltem com alegria. Voltem para participar da escola feliz. As escolas e os Cmeis esperam as crianças com muito amor e muito profissionalismo por toda a equipe de profissionais da educação”.

A aula inaugural foi realizada no Ginásio de Esportes, que foi todo reformado, assim como as demais dependências da escola. Foram investidos mais de R$ 2,5 milhões na unidade. O evento teve apresentação de alunos e professores.

Uniformes

Um dos grandes impasses na área da educação era em relação à entrega dos uniformes escolares. “O grande problema nós já conseguimos superar. Desde 2017 estamos entregando cada vez mais próximo do início das aulas, tanto que semana que vem já vamos entregar 22 mil kits que estão prontos. É claro que em 30 mil kits pode ter algum problema, tanto que é compramos um estoque um pouco maior, pois, se houver um problema, as pessoas têm que trocar. Não é para usar o tênis maior, não”, acrescentou Paranhos.

O prefeito fez questão de ressaltar a responsabilidade que o Município tem em cuidar de 30 mil crianças, em que os pais depositaram toda a confiança para zelar por elas: “Durante todo o ano letivo, 200 dias, elas estarão sob o cuidado dos nossos professos e dos nossos servidores. É uma responsabilidade incrível. Às vezes com 2, 3 filhos em casa já é uma grande missão, então, imagine a responsabilidade para o Município de todos os dias cuidar, alimentar, educar essas crianças. É um grande desafio”.

Escolas reformadas e em reforma

As crianças encontraram as unidades escolares em melhores condições para poderem estudar. “Nossas escolas estão reformadas, com brinquedos, com alimentação saudável e parquinhos – em grande parte das escolas – dentro do projeto Escola Feliz, que é exatamente para fazer com que a criança queira ficar na instituição. Tenho certeza de que vai dar tudo certo. Peço a Deus que abençoe os 200 dias de ano letivo, que nossos profissionais possam de fato acolher nossas crianças e transmitir a educação que é tão importante”, pontuou o prefeito Leonaldo Paranhos.

E, por conta de reformas, o retorno às aulas não ocorreu para todas as crianças da rede municipal, já que algumas instituições não estão prontas. No entanto, não há motivo para preocupação, garante a secretária de Educação, Márcia Baldini, uma vez que haverá reposição de todas as aulas perdidas, o que será acordado na primeira assembleia com os pais de cada instituição. “As escolas e os Cmeis estão passando por um amplo processo de revitalização, praticamente uma reconstrução, e isso tem o objetivo de adequar às normas de segurança, de vigilância e do Corpo de Bombeiros. É para dar um aspecto melhor para a escola e que tenha realmente a aparência de uma escola feliz, um espaço bonito para que as crianças realmente venham e se sintam bem”, conta.

As instituições que tiveram o calendário escolar adiado são as seguintes:

Escola Municipal Aníbal Lopes da Silva (Bairro Floresta) – Início 12 de fevereiro

Escola Municipal Luis Carlos Ruaro (Jardim Gramado) – Início 12 de fevereiro

Escola Municipal Nossa Senhora da Salete (Brazmadeira) – Início 17 de fevereiro

Cmei Darci Ângela Borges (Floresta) – Início 10 de fevereiro.