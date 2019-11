Mais de 11 mil farão o Vestibular neste domingo

Neste domingo (1º) será realizado o Concurso Vestibular 2020 da Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. São 1.230 vagas distribuídas em cinco câmpus: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

A prova será em dois turnos: manhã e tarde. Pela manhã, os portões abrem às 7h40 e fecham às 8h10, e, à tarde, abrem às 14h10 e fecham às 14h40. As etapas terão duração de três e quatro horas, respectivamente.

As provas serão aplicadas em sete cidades do Paraná, que são as cinco onde há câmpus da Unioeste, Curitiba e Maringá. Na inscrição, cada candidato pôde escolher em qual cidade faria o concurso vestibular. O ensalamento está disponível no site do vestibular, onde é possível verificar local e sala de prova. Basta acessar o menu candidato em www.unioeste.br/vestibular.

É primordial que no dia da prova o candidato não esqueça nenhum item importante, conforme recomenda o coordenador-geral do Vestibular, Paulo Renan Effgen. Os indispensáveis são: documento original com foto e caneta esferográfica preta ou azul confeccionada em material transparente e sem nenhum mecanismo adicional.

Inclusive, o coordenador Renan aconselha que “é importante que os candidatos estejam atentos ao material imprescindível para a participação da prova. Mas, além disso, os candidatos devem se preocupar com seu bem-estar, alimentar-se bem no dia anterior, procurar dormir o suficiente para estar descansado para enfrentar um dia inteiro de prova”.

Mais concorridos

Neste ano, são 11.365 candidatos concorrendo a uma vaga nos 65 cursos ofertados. O curso com maior concorrência é Medicina: em Cascavel, com 142,95 por vaga e, Francisco Beltrão, com 118,80.

Além de Medicina, outro curso que se destaca é o de Direito, sendo o mais concorrido em Foz do Iguaçu (18,15), Marechal Cândido Rondon (17,95), e o segundo mais concorrido em Francisco Beltrão (18,65).

Em Toledo, o curso mais solicitado é Engenharia Química, com 20 vagas sendo disputadas por 116 inscritos.

A prova

A prova do Vestibular tem 77 questões, sendo sete questões de cada matéria, e uma prova de redação. O conteúdo tem como base o currículo do Ensino Médio, sendo sete questões de cada matéria, nas áreas de Linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Línguas Estrangeira Moderna e Redação); Ciências Humanas e suas tecnologias (Filosofia, Geografia, História e Sociologia); e Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias (Biologia, Física, Matemática e Química).

Durante a manhã, os vestibulandos realizarão a prova de Redação e 21 questões da área de Linguagens. Já no período da tarde, os candidatos farão as questões das demais áreas, totalizando assim 56 questões.

Todo o conteúdo programático e as obras literárias podem ser acessados no site da Unioeste: www.unioeste.br/vestibular. O resultado oficial está previsto para 20 de dezembro.

Dicas para reduzir a ansiedade antes das provas

Encare a prova apenas como mais uma fase da vida. Evite se pressionar e mantenha a confiança e o pensamento positivo.

Nada de pegar em livros e estudar na véspera. Isso só aumentará o nervosismo. Lembre-se do quanto você se preparou até ali e relaxe.

No dia anterior, faça atividades tranquilas e prazerosas, como um cinema com amigos, que ajuda a descansar e se distrair.

Evite ingerir álcool e não vá à balada antes da prova. Uma boa noite de sono é fundamental para seu desempenho.

Foque seus pensamentos no presente e fuja das preocupações que estão fora do seu controle.

Evite falar sobre conteúdos e critérios de avaliação com outros candidatos na porta da prova.

Chegue pelo menos 1 hora antes do horário de início da prova. A simples preocupação em chegar atrasado vai gerar ansiedade e isso pode atrapalhar o seu desempenho.