Mais de 1 milhão de alunos voltam às aulas nesta quarta-feira

Nos corredores das 2.126 escolas estaduais, a movimentação é grande para os últimos preparativos para receber os mais de 1 milhão de alunos que retornam às aulas nesta quarta-feira (5). A semana começou com as atividades de Estudo e Planejamento, momento em que todos os servidores da educação se reúnem nas escolas para planejar as ações pedagógicas com foco na aprendizagem e no combate ao abandono escolar.

Os dias de Estudo e Planejamento encerram um período de cerca de 40 dias de mobilização, capacitação e esforço coletivo para garantir um retorno tranquilo para todos os estudantes. O secretário da Educação e do Esporte, Renato Feder, destaca que o período de férias escolares dos alunos é de trabalho intenso para a rede de educação.

“A preparação é intensa. As escolas receberam uma cota extra do Fundo Rotativo para fazer os últimos ajustes, fizemos a entrega do primeiro lote da merenda escolar e os reparos necessários na infraestrutura. O planejamento pedagógico é enorme, com o alinhamento das ações e dos planos de aula. Estamos prontos para um ano letivo de muito aprendizado”, afirma Feder.

PROVA PARANÁ – A primeira grande ação pedagógica do ano letivo de 2020 será a Prova Paraná, que acontece no dia 18 de fevereiro em todas as escolas da rede estadual e também nas escolas das redes municipais que optaram pela adesão ao programa.

Participam da Prova Paraná todos os estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e os alunos do 1º ao 4º ano do Ensino Médio. A prova terá questões de Língua Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa. A previsão é que cerca de 1,2 milhão de alunos paranaenses façam a Prova Paraná.

NOVIDADES – O ano letivo de 2020 começa com muitas novidades para a rede estadual do Paraná. Entre os destaques estão as aulas de educação financeira, que beneficiarão mais de 600 mil alunos no projeto-piloto, feito em parceria com o Banco Central. A abordagem da educação financeira se dará de forma transversal, integrando o conteúdo a disciplinas como Matemática e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Outra conquista da Secretaria da Educação foi a ampliação do programa Mais Aprendizagem, que prevê atividades no contra turno escolar, garantindo aos alunos mais tempo na escola. Para esse ano, o programa vai atender 1.225 instituições.

Governo do Paraná investirá cerca de R$ 335 milhões em infraestrutura escolar

O governo do Paraná investirá cerca de R$ 335 milhões em infraestrutura escolar. Os recursos são destinados para assegurar os programas de transporte escolar, de alimentação escolar, obras e compra de materiais e equipamentos. O Fundo Rotativo, programa de repasses direto às instituições de ensino para efetuar pequenos reparos na infraestrutura ou fazer compras de materiais também está incluído nesse montante.

“Este investimento inicial assegura a tranquilidade dos programas para este ano letivo. É evidente que buscaremos novas fontes de recurso para ampliar o atendimento às escolas e. assim, contribuir para a qualidade do ensino paranaense”, comentou o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento educacional (Fundepar), José Maria Ferreira.

O Programa Estadual de Transporte Escolar receberá cerca de R$ 122 milhões repassados aos municípios para atender os estudantes da rede estadual de ensino que necessitam desse serviço. Para a aquisição de materiais e equipamentos para serem distribuídos às escolas são reservados mais R$ 5 milhões.

Outros R$ 70 milhões vão para o Programa de Alimentação Escolar que garante o servimento de cerca de um milhão de refeições diárias aos alunos das escolas estaduais. São produtos não perecíveis, carnes congeladas e ovos, além de produtos comprados diretamente da agricultura familiar.

Para obras escolares estão previstos quase R$ 50 milhões de reparos, melhorias e construção de novas unidades. O Instituto Fundepar prevê o início de 300 obras para 2020.