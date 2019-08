Mais atendimentos, menos violência

O aumento de 25,5% no número de atendimentos realizados pela Polícia Militar na região do Bairro Santa Cruz, em Cascavel, após a implantação da UPS (Unidade Paraná Seguro) Oeste reflete diretamente na diminuição da criminalidade na região: “Antes tinha arrombamento nos comércios aqui todos os dias. Depois da UPS, às vezes passa até duas semanas sem acontecer nada aqui na rua”, comemora Arolindo Flores, morador do bairro há 30 anos.

O relatório da UPS mostra que os atendimentos passaram de 995 (de janeiro a junho de 2018) para 1.250 no primeiro semestre deste ano. “A disponibilidade de viaturas exclusivas, que estão no bairro, próximas da população faz com que a repressão ao crime seja intensificada e a população veja o resultado imediato da ação da PM. Antes as viaturas ficavam distantes, então era mais complicado”, explica o comandante da UPS, tenente Pietro Rá e Silva.

O comandante também ressalta que a presença da PM diariamente na região ajuda na prevenção do crime, uma vez que os marginais têm noção do risco de possíveis flagrantes.

A relação mais próxima das forças de segurança é comemorada pelos comerciantes locais. A proprietária de um posto de combustíveis lembra de um assalto registrado no estabelecimento, que foi prontamente atendido pelos policiais e os assaltantes localizados. Um deles foi morto em confronto.

Valdemar Fim, proprietário de um comércio no bairro há cerca de 30 dias, elogia a disponibilidade dos policiais: “Quando nos mudamos para cá tivemos contato com os policiais, que foram muito atenciosos. Eles pediram inclusive para acioná-los caso a gente veja qualquer coisa suspeita para que eles verifiquem e possam evitar que crimes aconteçam. Nós nos sentimos muito seguros com eles por perto”, garante Valdemar.

Números

Nas ocorrências atendidas pela UPS de janeiro a junho, foram recuperados 14 veículos na região; sete armas foram apreendidas e 216 pessoas detidas pelos policiais da unidade.