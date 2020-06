Mãe vira piloto para acompanhar o filho

Iana Ibiapina vai à pista com o filho Alfredinho nos treinos no Raceland Internacional, em Pinhais

Foto:Divulgação — Iana Ibiapina vai à pista com o filho Alfredinho nos treinos no Raceland Internacional, em Pinhais

A máxima “não basta ser mãe, tem que participar” é levada muito a sério por Iana Ibiapina. Fã incondicional do filho Alfredinho Ibiapina (Orcali), piloto de kart com 12 anos, Iana também é apaixonado pelo esporte a motor. Neste momento, em que as competições estão paralisadas em virtude da pandemia de covid-19, a integrante da equipe A8 Racing colocou em prática a ideia de treinar com o filhão e, assim, poder acompanhar de perto tudo o que acontece com ele.

“Adoro dirigir, pilotar, barulho de motor e, principalmente, gosto de acelerar! Como não estamos trabalhando duro em cima do Alfredinho por conta do adiamento das competições, vi a oportunidade de ir para a pista e entender melhor como é a responsabilidade de conduzir um kart. É tenso, mas estou adorando. Os kartódromos estão limitando o número de pessoas por equipe, assim, uni o útil ao muito agradável. Aprendo a pilotar kart e acompanho os treinos dele”, comentou Iana Ibiapina.

Alfredinho apoiou a vontade da mãe: “O meu pai foi piloto e ter a minha mãe treinando é muito legal. Agora é a minha vez de gesticular como um louco do lado de fora, fazer as cobranças, ‘puxar a orelha’, porque ela precisa pisar fundo dentro da pista, mesmo no treino. É assim que ela vai aprender. Essa experiência nos aproximou muito mais, e acho que agora vou acabar me cobrando ainda mais durante as corridas”, contou o piloto curitibano da categoria Júnior Menor, que participa também de campeonatos virtuais enquanto aguarda a liberação das competições de kart.

Stock Virtual

Vem aí o Campeoanto Virtual da Stock Car, com a participação de pilotos da Stock Car e da Stock Light. Serão quatro etapas. No dia 1º de julho, com a pista do autódromo do Velo Città (SP); 15 de julho, Santa Cruz do Sul; 23 de setembro, Cascavel (PR), e, no dia 11 de novembro, com pista do autódromo de Interlagos (SP).

Rali Dakar

Com a expectativa de que a pandemia do coronavírus não exista mais em 3 de janeiro, quando será dada a largada em Jeddah, na Arábia Saudita, os organizadores do Rali Dakar esperam que a 43ª edição seja um sucesso. Serão 12 etapas em 2021, e a maior novidade é que os pilotos das categorias Moto e Quadriciclos usarão macacões com airbags, como na acontece na MotoGP. Outra novidade será a categoria Classic.

Caio Collet

Enquanto aguardam o retorno às pistas “reais” na Europa, pilotos da Fórmula 1, de algumas categorias de base, ex-pilotos e pilotos virtuais deram mais um show domingo, na disputa da última etapa do campeonato virtual de Fórmula 1, realizada na pista de Montreal, no Canadá. Direto da sede da equipe Renault, na Inglaterra, o brasileiro Caio Collet, que é integrante do programa de jovens pilotos da montadora francesa, fez sua estreia na competição e ficou bem próximo do pódio, terminando em quarto lugar. Após 35 voltas, o piloto de 18 anos ficou atrás apenas dos titulares da Fórmula 1 atual: George Russel (primeiro), Alex Albon (segundo) e o ex-piloto da categoria Esteban Gutierrez (terceiro).