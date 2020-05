Mãe esfaqueia filho após discussão no Conjunto Riviera

Um adolescente de 14 anos foi esfaqueado pela mãe na manhã desta segunda-feira (11) no Conjunto Riviera, zona norte de Cascavel.

Segundo a PM (Polícia Militar), a briga teria acontecido por causa de um carregador de celular.

A mãe tem 38 anos e estaria embriagada no momento da discussão. Ela teria pego uma faca de cozinha, com a qual atingiu o garoto.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e o médico do Siate foram acionados para atender o jovem, que sofreu duas perfurações no tórax e foi levado para atendimento médico no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) em Cascavel.

A mãe foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.