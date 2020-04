Mãe e filha ficam feridas em acidente entre Parati e carreta na PR-323

Duas mulheres ficaram feridas após terem se envolvido em um acidente de trânsito na rodovia PR-323, no trevo de acesso à rodovia que liga Umuarama ao município de Maria Helena. As vítimas ocupavam um veículo Volkswagen Parati e colidiram contra uma carreta.

Patrulheiros rodoviários de Cruzeiro do Oeste foram ao local, no início da tarde de sábado (11), para verificar a cena da colisão e descobriram que a Parati, conduzida por uma mulher de 24 anos, que trazia como passageira a mãe de 48 anos de idade, seguia pela Estrada Bomfim em direção ao trevo de acesso á PR-323, com a intenção de contornar o trevo para seguir à Cruzeiro do Oeste.

A Parati invadiu a preferencial e foi colido na lateral esquerda pela carreta Scania, modelo R420, que seguia no sentido à Umuarama.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. As mulheres que ocupavam a Parati foram socorridas por bombeiros e integrantes do Samu. Elas foram levadas ao Hospital Cemil com ferimentos considerados moderados e não corriam riscos de perder as vidas.