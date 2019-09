Mãe e bebê são encontrados mortos em residência em Cascavel

Uma mulher de 24 anos e uma bebê de nove meses foram encontrados mortos na tarde dessa quarta-feira (11) numa residência na Avenida Carlos Gomes, no Parque São Paulo em Cascavel.

Socorristas do Siate e do Samu foram acionados para atender as vítimas que já estavam mortas quando o socorro chegou.

A Polícia Militar informou que atendeu uma chamada de agressão pela Lei Maria da Penha há cerca de um mês na residência. O principal suspeito é o companheiro da vítima que não é pai da criança.

O homem foi identificado como Halif Ferreira de Lima de 25 anos, ele foi preso na residência da mãe no Bairro Bela Vista.

Segundo informações extraoficiais o acusado teria confessado que jogou um vaso sanitário na cabeça da mulher e depois a degolou. A criança de nove meses teria sido morta por esganadura. O homem ainda disse que dormiu com os corpos das vítimas por dois dias.

O corpo da criança foi encontrado no berço e a mãe estava caída no banheiro.

Matéria atualizada às 17h18.