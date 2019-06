Maconha escondida embaixo da cama

Droga apreendida em bairro de Umuarama foi levada à delegacia junto com proprietário

Droga apreendida em bairro de Umuarama foi levada à delegacia junto com proprietário

UMUARAMA – Um homem de 22 anos, foi preso no final da tarde de ontem (4) por policiais militares que integram o grupo Rotam do 25º Batalhão. Ele mantinha escondida em casa uma grande quantidade de maconha. Parte da droga já havia sido cortada e separada para ser comercializada.

Denúncias anônimas levaram os policiais até uma residência situada no bairro Alto São Francisco. O denunciante relatava que o morador estaria comercializado maconha e armazenava dentro do imóvel uma grande quantidade do entorpecente.

Quando os policiais chegaram, foram ao local e se depararam com o morador, que deixou os PMs averiguaram o interior da casa. Assim que tiveram franqueada a entrada, o dono da maconha revelou que a droga estava escondida embaixo de uma cama.

Foram encontrados 24.4 quilos de maconha divididos em vários tabletes grandes, além de pequenas porções embaladas e prontas para a venda. Uma faca usada para cortar os tabletes também foi apreendida, além de R$ 792 em espécie.

A maconha apreendida, o dinheiro e o proprietário, foram entregues aos cuidados da Polícia Judiciária.