Loja sem alvará com pneu ilegal segue aberta

Cerca de 65 pneus contrabandeados do Paraguai foram apreendidos ontem pela manhã em uma ação conjunta da Polícia e da Receita Federal em uma loja e borracharia na Região do Lago, em Cascavel.

Os pneus foram recolhidos, mas o estabelecimento, que de acordo com a PF também vende produtos com origem comprovada, não tem alvará para funcionamento e continuou com as portas abertas mesmo depois da apreensão.

De acordo com a PF, uma denúncia sobre a situação é enviada ao Ministério Público Federal, que averigua a situação e convoca o proprietário para esclarecimentos. A PF acredita que possa haver algum depósito com mais produtos.

A reportagem do HojeNews entrou em contato com a Prefeitura de Cascavel, que informou que os fiscais devem ir apenas hoje ao local.

Apreensões diminuíram

De acordo com dados da Receita Federal de Cascavel, a apreensão de pneus contrabandeados do Paraguai no Município diminuiu cerca de 8% nos primeiros cinco meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a maio de 2018 foram apreendidos 1.557, contra 1.440 este ano.

Os alvos das operações são selecionados pelo setor de inteligência da Receita Federal, que conta com denúncias da população. Os telefones para denúncias anônimas são: Receita Federal (45) 3226-0959 e Polícia Federal, (45) 3320-6800.