Após a etapa de abertura, no dia 8 de fevereiro, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, a Copa São Paulo Light muda sedes e passa a ter o Kartódromo de Interlagos como sua base. A segunda etapa será no dia 7 de março. As demais etapas serão em 18 de abril em Birigui (a confirmar) e o restes em Interlagos nos dias 16 de maio, 13 de junho, 22 de agosto, 12 de setembro, 28 de novembro e 12 de dezembro.

