Liga Nacional de Futsal: LNF começa hoje, mas paranaenses atuarão amanhã, sábado e domingo

Curitiba – A bola começa a rolar para a Liga Nacional de Futsal 2019 nesta quinta-feira. A maior e mais disputada competição da modalidade no mundo chega a 24ª edição com a participação de 19 equipes. O jogo de abertura será às 20h15 em Erechim (RS), com o confronto entre o atual vice-campeão Atlântico e a bicampeã Intelli.

Amanhã, outras dez equipes terão compromisso pela primeira rodada, com destaque para os jogos dos paranaenses Marechal, Campo Mourão e Cascavel.

O time rondonense receberá a Assoeva (RS) às 19h30 no Ginásio Ney Braga, enquanto a equipe mourãoense fará um jogo inédito contra o Carlos Barbosa, às 20h15, no Rio Grande do Sul. Será a primeira partida do Campo Mourão na história da Liga Nacional. Já a Serpente desafiará o Corinthians no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, com transmissão ao vivo do SporTV, também às 20h15.

No sábado, será a vez do atual campeão da Liga Futsal se reencontrar com a competição e seu torcedor. O Pato estreará às 13h diante do São José (SP), no Ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco, e também terá transmissão ao vivo do SporTV.

A 1ª rodada será completada no domingo. Às 11h, em Sorocaba (SP), o Foz Cataratas desafiará o Magnus em outro confronto que será transmitido ao vivo pela SporTV. Já às 19h será a vez do Marreco desafiar o Joaçaba, em Santa Catarina, em busca dos três primeiros pontos no campeonato.