Liga Nacional: Cascavel Futsal confirma decisão em Santa Tereza

Cascavel – O Cascavel Futsal confirmou, ontem (30), que receberá o Jaraguá (SC) em Santa Tereza do Oeste neste sábado (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Nacional. O duelo será às 20h30, no Ginásio Elvira Menin e decidirá vaga às quartas de final.

No último domingo (29), o time cascavelense foi derrotado fora de casa por 4 a 1, no confronto de ida, em Santa Catarina. Com isso, a Serpente precisa vencer o reencontro no tempo regulamentar para levar a decisão da vaga à prorrogação. No tempo extra, a Serpente passará a ter a vantagem do empate para seguir adiante e enfrentar quem passar de Tubarão x Marreco – o time de Francisco Beltrão venceu em casa por 5 a 3 na ida; a volta também será neste sábado (5), em Santa Catarina.

Os ingressos para Cascavel x Jaraguá já estão sendo vendidos antecipadamente ao preço promocional de R$ 20. No dia do jogo, na bilheteria em Santa Tereza, os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Esta será a segunda vez que o Cascavel Futsal jogará no local depois da reformulação do Ginásio Elvira Menin, no ano passado. Na ocasião, na reinauguração da praça desportiva, o Tricolor foi derrotado por 3 a 1 pelo Corinthians, no dia 26 de maio de 2018, pela Liga Nacional.

Mais jogos

Os outros jogos da rodada de ida das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal terminaram assim: Foz Cataratas 3×2 Campo Mourão, Atlântico 4×3 Pato, Marechal 3×3 Magnus, Assoeva 1×4 Joinville e Joaçaba 1×2 Carlos Barbosa – Intelli e Corinthians fecharam a rodada ontem à noite. Os times vencedores no primeiro jogo do mata-mata têm a vantagem do empate na rodada de volta, que será realizada nesta sexta (4), sábado (5) e domingo (6).