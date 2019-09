Liga dos Campeões: PSG x Real Madrid em Paris

Paris – Aberta ontem, a fase de grupos da Liga dos Campeões terá novos encontros de gigantes nesta quarta-feira (18). Destaque para o jogo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Eliminados nas oitavas de final na última temporada, os clubes querem a vitória para começar bem no Grupo A da competição, que também conta com Club Brugge, da Bélgica e Galatasaray, da Turquia.

Na última edição do torneio, o PSG caiu para o Manchester United em casa por 3 a 1 após ter vencido os ingleses em Old Trafford por 2 a 0. Na oportunidade, Neymar criticou a arbitragem e levou uma suspensão de três jogos, diminuída para dois nessa terça-feira (17). No Francês, os parisienses são líderes com quatro vitórias em cinco jogos.

Já o Real, depois de uma última Champions para se esquecer, sendo eliminado pelo Ajax precocemente, quer voltar aos tempos de glória no torneio, quando venceu por três vezes seguidas de 2016 a 2018. A equipe vem de uma vitória no Campeonato Espanhol sobre o Levante por 3 a 2 – tem duas vitórias e dois empates em quatro jogos