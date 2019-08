“Levarei para outros municípios as experiências vividas em STI”, afirma o coordenador da SEJUF

Conhecer a estrutura e entender a prática de experiências positivas. Esse foi o motivo da visita do coordenador dos 24 Escritórios Regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná (SEJUF), Jorge Luiz Ledebur Neves, na manhã de segunda-feira, 12 de agosto, em dois projetos do governo municipal que possibilitam capacitação técnica e auto-estima.

Em passagem pela cidade, Neves – juntamente com o chefe Regional de Foz do Iguaçu, Claudecy Costa Ferreira -, visitou a Escola do Trabalho e a Associação dos Catadores de Resíduos Recicláveis e ou Reaproveitáveis de Santa Terezinha de Itaipu (Acaresti). Na primeira parada, ele foi recepcionado pela primeira-dama e secretária de Assistência Social, Ellis Regina Eberhard e pelo secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Fernando Dal Pont Júnior. Ambos explicaram a funcionalidade da Escola do Trabalho e apresentaram a estrutura do local.

“A impressão que eu tenho é de que Santa Terezinha de Itaipu tem muito para colaborar conosco nessa questão social. A preocupação com a população me chamou atenção. Esse é um exemplo que deve ser seguido pelos demais municípios. O prefeito Cláudio e a primeira-dama estão de parabéns por conduzir tão bem a cidade”, disse Neves.

Na Acaresti, a visita foi acompanhada pelo do secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, Paulo Ruppenthal; o coordenador do Centro de Triagens de Materiais Recicláveis, Darlei Souza e o presidente da associação, Antônio Correa. O visitante conferiu de perto o trabalho de separação dos materiais recicláveis realizado pelos agentes ambientais, bem como os equipamentos e a estrutura ofertada para o trabalho realizado.

“Não é à toa que Santa Terezinha de Itaipu é referência quando o assunto é coleta seletiva. O trabalho realizado na Acaresti sem dúvidas é um dos melhores do Brasil. Certamente levarei para outros municípios e estados a experiência que vivenciei no município. Uma gestão de qualidade”, finalizou.