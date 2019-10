Lenda do judô no Brasil

Depois de seis anos sem disputar um Grand Slam, o francês Teddy Riner (foto) é presença confirmada em Brasília (DF), que receberá a competição entre domingo (6) e terça-feira (8). O judoca irá para a capital federal precisando correr atrás de pontos cruciais para garantir a classificação para Tóquio 2020.

Maior nome da modalidade, o peso pesado é apenas o número 58 do ranking mundial. Isso porque o decacampeão mundial e bicampeão olímpico passou longos 20 meses afastado das competições, desde o ouro no Mundial Open do Marrocos, em novembro de 2017. O retorno, obviamente ocupando o topo do pódio, foi em julho deste ano, no Grand Prix de Montreal.

Em busca da vaga olímpica, Teddy Riner poderá fazer ainda mais história em Tóquio 2020. Caso alcance o tricampeonato dos Jogos Olímpicos, ele irá igualar em número de ouros o japonês Tadahiro Nomura, campeão das edições de Atlanta 1996, Sydney 2000 e Atenas 2004.

O francês, contudo, tem ainda um bronze em Pequim 2008. Dessa forma, os Jogos de Tóquio, no berço do judô, ganham uma relevância ainda maior, podendo registrar um novo recorde quebrado pelo aparentemente imbatível atleta de 30 anos e 2,03m de altura.

Vôlei

Depois de grande estreia, quando bateu o Canadá por 3 sets a 0, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou a vencer na Copa do Mundo, realizada no Japão. Na cidade de Nagano, a equipe verde e amarela derrotou a Austrália, ontem (2), repetindo o placar e fazendo 25/15, 25/20 e 25/17. Agora a seleção dirigida pelo técnico Renan folga na tabela nesta quinta (3) e volta a jogar amanhã (4), às 6h (de Brasília), quando enfrentará a equipe do Egito. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Atletismo

A brasileira Fernanda Borges conseguiu a classificação para a final do lançamento de disco do Mundial de Atletismo, em Doha, no Catar. Ontem (2), no sexto dia de provas no Estádio Internacional Khalifa, ela marcou 62m33, o décimo melhor do dia, em sua segunda tentativa. No primeiro arremesso, Fernanda Borges falhou e no último ela fez 60m53. A final será amanhã (4), às 15h pelo horário de Brasília.