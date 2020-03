Leilão visa esvaziar pátios de delegacias

Um leilão online de sucatas inservíveis, marcado para o dia 27 de março, pode resolver um problema antigo enfrentado pelas delegacias das Polícias Civil e Militar de Cascavel: o acúmulo de veículos parados. Além de ocupar espaço, eles podem acumular água e contribuir para a proliferação do mosquito transmissor de dengue, zica e chikungunya, além da contaminação do solo por corrosão de materiais metálicos.

A estimativa é de que sejam recicladas aproximadamente 931 toneladas de sucatas inservíveis.

Esse é o primeiro leilão de veículos de apreensão criminal realizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

Somente de veículos apreendidos pela Polícia Civil são cerca de 2 mil que estão nos pátios da 15ªSDP e da Ferroeste e no barracão locado pela Sesp (Secretaria de Segurança Pública).

Somente poderão participar do leilão pessoas jurídicas do ramo de siderurgia ou fundição. “Há veículos que estão guardados há mais de 25 anos e até hoje não ganharam destino adequado. Isso acaba fazendo o bem perder valor e gera um problema ambiental, pois antigamente se esperava o julgamento do réu para a venda desses bens, o que pode demorar muito. Agora, é possível realizar inclusive a venda antecipada, o que preserva o valor do bem e facilita essa venda. No caso de condenação do réu, os recursos são revertidos para a sociedade”, explica leiloeiro responsável, Helcio Kronberg.

Motos

Além das sucatas, no mesmo dia haverá leilão de 15 motos em bom estado de conservação e aptas a voltar a circular. As motos têm lance inicial que varia de R$ 200 até 2 mil e qualquer pessoa física pode participar desse leilão.

Lances e cadastro podem ser feitos pelo site www.hkleiloes.com.br. Interessados poderão conferir os lotes nos dias 25 e 26 de março, das 9h às 12h e das 13h às 17h, na Rua da Bandeira, 1.301, Cascavel (15ª Delegacia de Polícia Civil). É preciso levar um documento oficial com foto e não é permitida a entrada com capacetes, bolsas ou mochilas.