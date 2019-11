Leilão de mercadorias realizado pela Receita Federal resulta em arrecadação superior a R$ 3,8 milhões

A Alfândega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu/PR realizou na terça-feira (10) mais um leilão de mercadorias apreendidas. A arrecadação resultou no valor de R$ 3.874.319,00. O certame foi realizado com a participação de pessoas jurídicas.

Houve registro da participação de 228 proponentes, sendo que, após a classificação e ordenação das propostas, foram habilitados 73 licitantes para a fase de lances (desta fase participam os detentores da maior proposta e as propostas que alcançarem pelo menos 90% desse valor).

Dos lotes inicialmente oferecidos, 43 foram arrematados. A arrematação do leilão atingiu o montante de R$ 3.874.319,00.

O maior valor pago foi de R$ 156,8 mil e o menor valor, R$ 2.560,00.

O valor total arrecadado apresenta um ágio de 98,61% em relação ao valor de avaliação inicial dos bens.

O montante arrecadado será destinado conforme determina a lei, sendo 60% para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf) e 40% para a Seguridade Social.